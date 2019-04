La rencontre entre Dijon et Amiens aura été ternie hier soir par un supporter auteur de cris racistes à l’encontre de Prince Gouano, le capitaine amiénois. Après la rencontre, le joueur a tenu un discours profondément humain et respectueux. L’auteur des faits a été interpellé dans la foulée.

Le club d’Amiens a lui attendu ce samedi pour communiquer. Il condamne fermement ces incidents. « L’Amiens SC condamne fermement les abus racistes dont a été la cible notre joueur et capitaine Prince Gouano, hier soir lors de la rencontre Dijon / Amiens pour le compte de la 32e journée du championnat de Ligue 1 Conforama au stade Gaston-Gérard. Ces abus n’ont pas de places dans nos stades de football qui doivent rester des lieux de joie, de communion et de respect, tout comme dans le reste de notre société. L’Amiens SC combattra fermement le racisme sous toutes ses formes afin que chaque famille, chaque enfant se sentent en sécurité dans nos stades. Le club tient à soutenir son joueur et respecter son choix, celui de prôner des valeurs de pardon et d’amour. L’Amiens SC tient également à féliciter le professionnalisme et la réactivité du club de Dijon, qui a immédiatement procédé à l’identification et à l’arrestation de l’auteur des faits. »