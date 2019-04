Le match de Coupe d’Italie entre l’AC Milan et la Lazio a fait couler beaucoup d’encre. Ce matin, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif rossonero Leonardo ne s’est d’ailleurs pas privé d’en remettre une couche en critiquant ouvertement les instances dirigeantes du football italien ainsi que certaines membres du gouvernement. Et parmi les hommes politiques visés figure le vice-résident du Conseil, Matteo Salvini.

Ce dernier n’a pas tardé à répondre au Brésilien dans des propos relayés par le média italien. « J’ai lu l’interview de Leonardo qui demandait l’arrêt du match à cause de quelques cris d’imbéciles. Ces cris d’imbéciles ne s’arrêtent pas avec l’arrêt des matches, mais par 99% des tifosi éduqués et respectueux. En tant que supporter, italien, et ministre, je trouve bizarre qu’un dirigeant d’une prestigieuse comme le Milan fasse polémique avec les arbitres », a-t-il indiqué.