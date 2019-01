Touché au genou à l’entraînement avec le RB Leipzig dans un choc avec son compatriote Nordi Mukiele, mercredi, Dayot Upamecano devait passer des examens complémentaires, afin de connaître la gravité de sa blessure. Le quatrième de Bundesliga a donné des nouvelles de son défenseur international espoirs français, qui, si elles ne sont pas très bonnes, auraient pu être pires.

« Dayot Upamecano a subi une grave compression du cartilage au genou gauche lors de l’entraînement de mercredi et sera absent pendant plusieurs semaines. Tels sont les résultats des examens de jeudi. La blessure est traitée de manière conservatrice. Bon rétablissement, Dayot ! », a publié le club au taureau rouge au sujet de son défenseur central âgé de 20 ans, cet après-midi. Interrogé en conférence de presse, le coach du RB, Ralph Rangnick a exprimé une certaine forme de soulagement. « Ce fut un choc malencontreux entre Upa et Nordi Mukiele. Au début, ça avait l’air vraiment sérieux. Au départ, nous soupçonnions qu’il s’agissait d’une rupture du ligament croisé, mais les examens ne l’ont pas confirmé. Avec du recul, on peut se dire qu’on est "heureux dans notre malheur" ».