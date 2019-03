Le Clásico de samedi dernier, remporté par le FC Barcelone (1-0), a été particulièrement tendu. Si seulement quatre cartons jaunes ont été distribués, certains joueurs auraient pu rejoindre les vestiaires avant la fin de la rencontre, notamment Sergio Ramos, auteur d’un vilain geste sur Lionel Messi. Mais l’émission El Partidazo de Vamos a révélé ce dimanche un autre épisode du match, passé plus inaperçu. On découvre ainsi un échange assez houleux entre le Madrilène Sergio Reguilón et les Barcelonais Suárez et Messi.

Sur les images, on voit d’abord Reguilón qui lance à l’intention de l’Uruguayen : « ne me touche pas, ne me touche pas. Tu es moche, tu es moche. » Juste après, alors que Messi est proche des deux joueurs, le latéral gauche des Merengues dit à l’Argentin : « Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ? Qu’est-ce qui te démange la puce (la Pulga en espagnol, ndlr) ? Qu’est-ce qu’il t’arrive maintenant ? » Heureusement, Raphaël Varane est intervenu pour retenir Messi, qui semblait vouloir s’expliquer avec Reguilón. Ce dernier, toujours très chaud, lancera de nouveau une petite pique à Suárez quelques instants plus tard, en le qualifiant de « lapin ».