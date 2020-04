Où jouera Achraf Hakimi la saison prochaine ? Pour l’instant, personne ne le sait vraiment. Le latéral marocain reviendra de son prêt de deux ans à Dortmund cet été. Le Real Madrid a, selon la presse madrilène, récemment prolongé le contrat du joueur qui expirait en 2021. L’hypothèse d’une vente forcée tombe donc à l’eau, et il faudra désormais voir si Zinedine Zidane lui fera une place dans son équipe ou s’il devra encore être prêté pour avoir du temps de jeu.

Le principal concerné s’est exprimé sur son avenir dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER : « c’est mon agent qui gère ça, je ne m’occupe pas trop de ça, je ne sais pas combien d’années restantes il y a dans mon contrat. Je suis fier de ce que je suis en train de faire, en juin je devrai prendre une décision et ça sera un grand pas en avant pour ma carrière. Je n’ai pas encore eu de contacts avec le Real pour l’année prochaine, on va bientôt discuter ». On en saura donc un peu plus d’ici peu.