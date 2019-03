Les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions reprennent aujourd’hui avec un choc entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam. Forts de l’avantage acquis à l’aller (2-1), les Merengues s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le portier belge peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Nacho Fernandez et Sergio Reguilon en défense. L’entrejeu est occupé par Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos tandis que la ligne d’attaque voit les présences de Lucas Vazquez, Karim Benzema et Vinicius Junior.

De son côté, l’Ajax Amsterdam est en mission pour remonter son débours du match aller. Le gardien camerounais, André Onana se retrouve dans les buts tandis que l’axe de la défense est constitué par Matthijs de Ligt et Daley Blind. Noussair Mazraoui et Nicolas Tagliafico prennent les couloirs. Dans le coeur du jeu, Lasse Schöne et Frenkie de Jong forment un double pivot et soutiennent Donny Van de Beek. Enfin, Dusan Tadic évolue en pointe auprès d’Hakim Ziyech et de David Neres.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon - Modric, Casemiro, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, Van de Beek, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres