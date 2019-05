Après son départ l’été dernier, Zinedine Zidane est revenu sur le banc du Real Madrid il y a quelques semaines. Un retour qu’a forcément apprécié un certain Karim Benzema (31 ans). Le buteur merengue tient en effet son compatriote en très haute estime. Il l’a encore dit et répété à GQ en Espagne.

« Je crois que Zizou, pas seulement pour moi, mais pour tous, est un entraîneur top. En tant que joueur, c’était une légende, et comme entraîneur aussi. Zizou est différent des autres entraîneurs parce qu’il te transmet beaucoup de calme et de confiance en ton jeu, et il s’y connaît beaucoup en football. Alors, quand il te parle, tu l’écoutes et tu en profites. Avec lui, nous avons un jeu de possession et j’adore ça. Je suis très content qu’il soit à nouveau avec nous », a-t-il lancé. ZZ appréciera.