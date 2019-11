Convoqué avec la Colombie durant ce mois de novembre, James Rodriguez s’est blessé. « La sélection colombienne informe que, durant un entraînement, James Rodriguez s’est plaint d’une gêne au genou gauche après un mouvement accidentel. Le joueur a été examiné par le staff médical et son premier diagnostic a été préservé. Pour le moment, et par mesure de précaution, le joueur James Rodriguez est écarté du match face au Pérou. D’autres examens d’imagerie seront réalisés durant les prochaines heures pour confirmer le diagnostic qui sera communiqué à son club. »

Une nouvelle qui n’a pas fait plaisir à son club, le Real Madrid, qui l’avait préservé. Ce lundi, les Merengues ont donné des nouvelles de James sur leur site officiel. « Suite aux examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur James Rodríguez par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une entorse du ligament interne du genou gauche. En attente d’évolution ». AS évoque une absence d’un mois et demi, pendant que Marca assure que son année 2019 est d’ores et déjà terminée.