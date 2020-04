César Gelabert a la cote en ce moment. Le jeune milieu de terrain offensif du Real Madrid Castilla est ainsi de plus en plus convoité. Ces derniers jours, on parlait ainsi de l’OL, du Borussia Dortmund et d’Arsenal comme clubs sur ses traces, alors que son contrat expire en 2021.

Et voilà que le quotidien AS affirme maintenant que le FC Barcelone souhaite aussi le recruter. En 2015 déjà, avant que Gelabert ne rejoindre la capitale espagnole, les Blaugranas avaient tenté le coup, sans succès. Depuis, ils ont continué de le superviser, alors que les négociations entre le Real Madrid et le joueur de 19 ans devraient bientôt démarrer, Zidane étant particulièrement fan de lui.