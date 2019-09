A l’approche du choc de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, l’état de forme des deux équipes est forcément scruté de près. Et si les Parisiens devront composer sans Neymar (suspendu), ni Kylian Mbappé (blessé), les Merengues pourraient ne pas être épargnés non plus.

En effet, alors que des doutes subsistent quant aux participations de Luka Jovic et Eden Hazard, le club espagnol vient d’annoncer sur son site officiel que Luka Modric est blessé à l’adducteur de la jambe droite. Aucune durée d’indisponibilité n’a été précisé.

Parte médico de Modric. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2019

