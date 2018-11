Martin Ødegaard est l’un des cracks en devenir du Real Madrid. Arrivé en janvier 2015, le jeune norvégien enchaîne les prêts. Après une expérience à Heerenveen lors de la seconde partie de la saison 2017-2018, le jeune joueur du Real Madrid est désormais prêté au Vitesse Arnhem, où il a déjà disputé 11 matchs et inscrit deux buts. Interrogé sur ses ambitions par le média Vi, ce dernier a assuré qu’il voulait s’imposer au Real Madrid.

« Je dois jouer et apprendre le plus vite possible. J’espérais avoir une place dans l’équipe du Real Madrid, je me suis entraîné tout l’été et j’ai obtenu quelques minutes avec l’équipe première. A la fin de l’été, le club et moi même avons décidé qu’il fallait que je parte jouer ailleurs. [...] Mon objectif est clair : je veux jouer pour le Real Madrid. Je fais tout pour ça. Mon contrat a déjà été prolongé, je prends ça comme un signe de confiance. Mon prêt à Vitesse est un pas en avant, un pas vers les sommets », a ainsi déclaré la pépite madrilène.