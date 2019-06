Alors qu’il avait été un temps annoncé en partance du Real Madrid l’été prochain, Raphaël Varane devrait finalement rester à la Casa Blanca, comme il l’a indiqué récemment : « Je vais rester ici la saison prochaine. Je suis sûr que nous allons à nouveau vivre des émotions fortes. » Toutefois, le défenseur des Bleus a confirmé qu’il avait bien pensé à quitter le Real l’an passé, avant la Coupe du monde 2018 : « Non, ma réflexion (de quitter ou non le Real, ndlr) était plus ancienne, hors du contexte de la saison, logique, a confié Varane à Ouest-France. Elle était née avant le Mondial. J’ai déjà vécu beaucoup de choses à Madrid. »

« Je réfléchis à mon évolution, pour continuer à donner le meilleur de moi-même, a poursuivi le défenseur central des Bleus. Répondre à cette question : comment rester au top, me renouveler ? Il faut toujours se remettre en cause dans ce métier. J’ai pris la décision de rester. Dans le foot ça va très vite, et je veux vivre ma carrière au jour le jour. »