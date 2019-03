Dans une interview accordée au Parisien, Raphaël Varane s’est penché sur l’actualité de l’équipe de France mais aussi du Real Madrid. Si le défenseur central français n’a pas souhaité évoquer son avenir, il s’est montré beaucoup plus loquace sur le retour aux affaires de Zinedine Zidane. Un entraîneur qui tient un rôle prépondérant dans la carrière du champion du monde français.

« Neuf mois c’est court. C’est comme si je l’avais quitté hier. J’apprécie beaucoup l’homme et le technicien. Il a été très important pour moi. C’est marrant, car il existait les mêmes doutes pour lui, avant ses débuts d’entraîneur en janvier 2016, que pour moi avant le mondial 2018. Par rapport au leadership, à sa discrétion dans un vestiaire comme le Real réputé mouvementé. Il a réussi à faire taire les critiques, de fort belle manière et à démontrer son aptitude à entraîner le plus grand club au monde, » estime l’international français.

