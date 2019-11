On dispute ce week-end la 14e journée d’une Liga très serrée ! Dauphin du Barça, le Real Madrid reçoit une Real Sociedad (5e) enthousiasmante cette saison, qui ne pointe qu’à deux longueurs des Merengue avant la rencontre (Santiago Bernabeu, 21h). Attention, car dans leur stade les Madrilènes restent sur un nul face au Betis (0-0). Et ils reçoivent ce soir l’équipe qui a pris le plus de points en déplacement cette saison. Les Basques se sont imposés quatre fois hors de leurs bases, pour un nul et deux défaites

Pour ce match, Zinedine Zidane a choisi d’intégrer Gareth Bale au groupe, malgré quelques frasques aperçues en sélection galloise. L’attaquant est toutefois remplaçant au coup d’envoi. Le coach français lui préfère le jeune Rodrygo. Mendy est lui préféré à Marcelo sur la gauche de la défense. Au milieu, Federico Valverde prend la place de Toni Kroos et rejoint Casemiro et Modric. En face, Imanol Alguacil aligne ses meilleures gâchettes offensives : Willian José (5 buts), Portu (4) et Mikel Oyarzabal (4) et son magicien norvégien du milieu, Martin Odegaard, prêté par le Real jusqu’en 2021.

Les compositions d’équipes

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy – Valverde, Casemiro, Modric – Rodrygo, Benzema, Hazard

Real Sociedad : Remiro – Zaldua, Aritz, Llorente, Monreal – Zubeldia, Merino, Odegaard – Portu, Willian José, Oyarzabal