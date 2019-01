Auteur d’une prestation jugée très mauvaise jeudi soir face à Villarreal (2-2), Marcelo a reçu de nombreux tacles dans les médias espagnols. Son entraîneur Santiago Solari a tenu à le défendre en conférence de presse.

« Marcelo a eu trois blessures musculaires, ça n’a pas été facile pour lui. Il s’est récupéré, on a eu le Mondial des Clubs, une pause et maintenant le retour. Il a pris le rythme, il est très important pour nous qu’il ne se blesse plus. Il est fondamental pour l’équipe et le club. Dans une année, il y a de bons et mauvais moments, mais il est essentiel. Il faut prendre soin de lui », a expliqué le coach.