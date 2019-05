Ça s’agite à tous les niveaux au Real Madrid ! On le sait, il va y avoir du mouvement au sein de l’équipe fanion aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Mais les autres catégories du club sont aussi concernées. AS révèle que Xabi Alonso, qui entraîne chez les jeunes, pourrait s’en aller.

En effet, la publication ibérique révèle qu’il a été approché par la Real Sociedad. Le but ne serait pas de lui confier les commandes de l’équipe première, en tout cas pas dans un premier temps. Le président de la Real Sociedad lui aurait proposé de tenir un rôle, pas encore défini, au niveau du développement des joueurs. Entraîner l’équipe B ou C du club serait aussi une possibilité. L’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich va donc devoir y réfléchir. Affaire à suivre...