Battue (1-3) par le Stade de Reims cet après-midi, l’AS Saint-Etienne a manqué l’occasion de recoller sur le LOSC et d’accrocher le podium. Au lieu de cela, les hommes de Claude Puel basculent à la septième place au classement. Une mauvaise opération avant la réception du PSG dimanche prochain dans le Chaudron. Interrogé au micro de beIN Sports à l’issue de la rencontre, Loïc Perrin ne pouvait cacher sa frustration.

« Notre première mi-temps était assez défaillante. On revient bien en seconde, on égalise et après on a senti qu’on avait l’opportunité de marquer ce deuxième but. On prend ensuite ce deuxième but, puis le troisième but est anecdotique. Mais c’est vrai que ça aurait pu basculer pour nous, » a ainsi lâché le défenseur central stéphanois. Il faudra faire beaucoup mieux pour espérer davantage face au champion de France dimanche prochain...