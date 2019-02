La Ligue 1 se poursuit ce soir avec notamment un duel entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Champenois présentent un 4-2-3-1 classique avec Edouard Mendy dans les buts et une défense composée de Thomas Foket, Björn Engels, Yunis Abdelhamid et Hassane Kamara. Le double pivot est assuré par Xavier Chavalerin et Alaixys Romao tandis que Rémi Oudin, Tristan Dingomé et Mathieu Cafaro évoluent un cran plus haut. Enfin, Boulaye Dia se retrouve en pointe de l’attaque.

En face, l’Olympique de Marseille doit composer avec les absences d’Adil Rami, Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet. Néanmoins, les Phocéens présentent une équipe ambitieuse avec Steve Mandanda dans les cages. Boubacar Kamara, Luiz Gustavo et Rolando l’épauleront dans les tâches défensives. Les rôles de pistons sont assurés par Bouna Sarr et Lucas Ocampos. Kevin Strootman, Maxime Lopez et Morgan Sanson forment le trio du milieu de terrain alors que Nemanja Radonjic et Mario Balotelli se retrouvent sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Stade de Reims : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara - Chavalerin, Romao - Oudin, Dingomé, Cafaro - Dia

Olympique de Marseille : Mandanda - Kamara, Gustavo, Rolando - Sarr, Strootman, Lopez, Sanson, Ocampos - Radonjic, Balotelli