Alors qu’il s’attendait à continuer avec l’AS Saint-Étienne cette saison, Rémy Cabella a saisi l’occasion et s’en est allé du côté du FK Krasnodar, en Russie. Le milieu de terrain offensif ne cache pas que l’intérêt des clubs russes ne datent pas d’aujourd’hui, mais ce dernier ne se sentait pas prêt. Dans les colonnes de L’Équipe, il se justifie sur le choix Krasnodar.

« Je n’ai pas calculé les avis des uns et des autres, j’ai été plus égoïste que d’habitude. J’ai pensé d’abord à moi et j’ai voulu me faire un avis tout seul [...]. Au niveau des infrastructures, je peux vous dire que c’est le très, très haut niveau [...]. J’ai quand même mis une dizaine de jours à me décider, mais la proposition était tellement énorme que c’était impossible à refuser. Tout le monde est gagnant dans l’histoire parce que Saint-Étienne aussi a reçu une belle indemnité », confie-t-il. Il retrouvera la Ligue des Champions avec son nouveau club puisque Krasnodar disputera le 3e tour de qualification face au FC Porto dans une dizaine de jours.

