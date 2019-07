En l’espace de quelques heures, la situation de Rémy Cabella a totalement changé. Cadre de l’AS Saint-Étienne, présent lors de la tournée de pré-saison de l’ASSE aux États-Unis, le milieu offensif de 29 ans semblait se diriger vers une troisième saison de rang dans le Forez. Néanmoins, une belle offre du club russe du FK Krasnodar a tout changé dans la tête du joueur et des dirigeants stéphanois. Qualifiés pour le troisième tour des qualifications de la Ligue des Champions, les Bykis qui affronteront le FC Porto n’ont pas hésité à mettre 12 millions d’euros pour l’ancien marseillais.

Une somme importante assortie d’un salaire avoisinant les 3 millions d’euros par an sur trois saisons. Troisième du dernier championnat russe, le FK Krasnodar a connu des départs lors du mercato estival (Charles Kaboré et Mauricio Pereyra) et compte deux cadres sur le flanc pour la première moitié de la saison (Victor Claesson et Yuri Gazinsky). C’est donc tout naturellement que Rémy Cabella rejoint les recrues Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Kaio (Santa Clara), Tonny Vilhena (Feyenoord), Younes Namli (PEC Zwolle) et Marcus Berg (Al Ain FC).

Cabella arrive en Russie dans deux jours

Après avoir débuté la saison 2017/2018 avec l’Olympique de Marseille, Rémy Cabella avait finalement pris la direction de l’ASSE, en prêt. Après une blessure au pied, il s’était révélé lors de la deuxième partie de saison, auteur de 6 buts et 5 passes décisives. Assez pour convaincre les Verts de s’attacher définitivement ses services. L’OM avait récupéré cinq millions et laissé partir son milieu offensif. S’il ne parvint pas toujours à se mettre au diapason de Wahbi Khazri, sa deuxième année dans le Forez fut celle de la confirmation. Auteur de dix buts et 5 passes décisives en 37 apparitions, il fut l’un des artisans de la fin de saison canon des Verts. Des prestations remarquées jusqu’en Russie.

« Pour le "Krasnodar" Remy Cabella parlera français. Les Taureaux sont parvenus à un accord avec Saint-Étienne sur le transfert du milieu de terrain vers le camp noir et vert. Cabella arrivera à Krasnodar dans les deux prochains jours et passera sa visite médicale. Si celle-ci aboutit, un contrat sera signé avec lui », a écrit le club russe sur son compte twitter ce jeudi matin. Rappelons que l’offre de Krasnodar est estimée à 12 millions d’euros pour l’ancien Marseillais.

