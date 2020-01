À 17 ans à peine et en moins d’une saison, Eduardo Camavinga s’est déjà fait un nom (26 matches toutes compétitions confondues, 1 but, 1 passe décisive). Le milieu de terrain rennais a brillé par sa constance en Ligue 1 et alerte déjà les plus grands clubs européens comme le Real Madrid et le PSG. Le club breton réclame au moins 100 M€ pour sa pépite mais Julien Stéphan voudrait le garder encore une saison en Bretagne afin qu’on lui laisse le temps de s’aguerrir encore un peu.

« Une saison au haut-niveau, c’est très bien, mais la confirmer, c’est plus dur. Souvent, la deuxième saison est plus difficile. Même s’il a la tête sur les épaules et la maturité nécessaire pour s’affirmer dans le temps. À Rennes, il est dans un contexte qu’il maîtrise bien, avec des gens qu’il connaît bien et qui peuvent l’aider à continuer de s’épanouir. On verra ce qu’il se passera à la fin de la saison, mais oui, je pense qu’une année de plus avec nous pourra lui être bénéfique » a expliqué l’entraîneur sur les ondes de RMC ce lundi soir.