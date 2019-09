Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Recruté cet été au Paris Saint-Germain, Metehan Güclü (20 ans) est sur le flanc pour plusieurs mois. En effet, l’attaquant a été touché à un tendon de l’ischiojambier lors d’une séance d’entraînement avec le club breton.

Et selon Julian Stéphan, l’international Espoirs turc va sans doute devoir se faire opérer et être absent plusieurs mois. « Il risque d’y avoir une opération chirurgicale et le délai de récupération, pour ce genre de blessure, est situé entre deux et trois mois », a déclaré le coach rennais par des propos relayés par Ouest-France.

