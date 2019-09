C’est l’une des images marquantes de cette soirée de Ligue 1. Sur un choc entre un défenseur du Stade Brestois et son gardien, dû à une poussette d’un Rennais, un but était accordé au Stade Rennais au Stade Francis-Le Blé. S’en est suivi un long imbroglio pendant lequel les joueurs du SB29 ne voulaient pas reprendre le jeu sans l’intervention du VAR. Après visionnage de la séquence, Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, annulait finalement l’avantage donné aux Bretons (score final 0-0). Une décision que ne comprend pas Olivier Létang, le président du Stade Rennais.

« Il y a deux situations qui sont pour le moins ambiguës. En première période, il y a un penalty non sifflé sur Raphinha. On a revu les images, il y avait faute. À aucun moment il y a eu consultation du VAR. À la 65ème minute, le but est dans un premier temps validé par l’arbitre après échanges avec ses collègues qui avaient les images. C’est allé très vite, il a alors largement pris le temps d’analyser la situation, a lâché le dirigeant du club breton avant d’enchaîner. On s’aperçoit que sur les derniers matches, cinq points se baladent quelque part. On se pose des questions par rapport à des décisions arbitrales particulières. On ne va pas entrer dans la parano ou la théorie du complot mais il faut s’interroger. Ça veut dire quoi ? La prochaine fois qu’une décision ne nous est pas favorable, on n’engage pas ? Au-delà du Stade Rennais, ce sont des situations que l’on ne peut pas revoir cette saison. »

