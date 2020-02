Le Stade Rennais s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France ce mardi soir suite à victoire (3-0) contre Belfort (N2). Un succès auquel a participé Steven Nzonzi (31 ans). L’international français était titularisé pour la première fois depuis son arrivée, et sa performance a convaincu son entraîneur, Julien Stéphan.

« Il a apporté ce qu’on pouvait imaginer, avec une présence, une stabilisation du milieu de terrain, qui sait quand il faut compenser, ou jouer juste et simple. Et il a tenu plus longtemps que ce qu’on pouvait imaginer », a-t-il déclaré après la rencontre. Passé par le FC Séville ou encore l’AS Rome, le champion du monde devra apporter son expérience à un groupe rennais, 3e de Ligue 1, et désireux de se qualifier pour la 1ere fois de son histoire en Ligue des Champions.