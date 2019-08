Depuis plusieurs mois déjà, Rivaldo multiplie les sorties médiatiques en se positionnant en faveur d’un retour de Neymar. Alors que ce mardi devrait être une journée décisive dans ce long feuilleton, la légende brésilienne a pris la parole sur ses réseaux sociaux.

« Nous savons tout ce qui est arrivé avec Neymar. Son départ du Barça était une erreur, il n’aurait jamais dû quitter l’un des plus grands clubs du monde. Mais il a hâte de revenir et d’assumer ce qu’il a fait. Président du FC Barcelone et tous les membres du conseil ne laissez pas Neymar signer dans un autre club. J’espère que ça va se régler avec le PSG et qu’il pourra retourner là où il n’aurait jamais dû partir. Visca Barça », a lancé l’ancien joueur du club catalan.

