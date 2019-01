Depuis plusieurs mois déjà, on parle de l’arrivée du milieu de terrain argentin Exequiel Palacios à Madrid. Mais le transfert du joueur de 20 ans au Real Madrid peine à se concrétiser, River Plate et les Merengues ne trouvant toujours pas d’accord. Une chose est sûre, la possibilité de jouer à Madrid semble séduire le principal concerné.

« C’est une fierté que le Real Madrid s’intéresse à moi. C’est difficile de s’éloigner de toutes les choses qui se disent. Moi je tente d’être tranquille et de profiter au jour le jour. Mes amis veulent que je reste ici. Quand on réfléchit, on commence à se rendre compte de ce qui peut se passer. Le Real Madrid est un très grand club. J’ai des options de jouer là-bas », a-t-il expliqué à ESPN.