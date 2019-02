Juan Fernando Quntero est dans une bonne dynamique. En 2019, l’attaquant de River Plate a marqué 5 buts en 7 matches de championnat (10 buts en 25 matches toutes compétitions confondues au total sur toute la saison). Interrogé à son sujet, son entraîneur Marcelo Gallardo a dit tout le bien qu’il pendait de l’ancien joueur du Stade Rennais. Ses propos sont relayés par Marca.

« Quintero a bien terminé, mais il a enchaîné beaucoup de matches et nous devons prendre soin de lui. Il est un joueur fondamental pour nous. Si lui croit en tout son potentiel et peut donner plus de continuité à son jeu, comme il le fait actuellement, et non par intermittence, il est prêt pour les grands championnats. Ce que j’attends de mes joueurs, c’est de tirer le maximum d’eux, qu’ils sachent qu’ils ont plus à donner. Juan Fernando fait des choses à chaque fois qu’il touche le ballon. Il doit avoir confiance. Ici, il a la chance de jouer avec tranquillité et confiance. Les gens s’identifient à son jeu. Il doit profiter de tout cela et aujourd’hui, il est dans une période incroyable ».