Ce lundi avait lieu la cérémonie du Ballon d’Or, durant laquelle le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, a été remis pour la première fois. Quatrième de ce classement, le jeune Brésilien de Santos, Rodrygo Goes (17 ans), futur joueur du Real Madrid, a écrit un message sur les réseaux sociaux exprimant sa joie.

Il n’a pas manqué de féliciter le lauréat attendu, Kylian Mbappé, qu’il n’hésite pas à qualifier d’idole. « Grande satisfaction pour ma première saison et à 17 ans d’être parmi les 10 meilleurs joueurs de moins de 21 ans au monde, et de terminer quatrième en représentant le Brésil et Santos. Félicitations à l’idole Kylian Mbappé pour sa première place et à tous les autres », peut-on lire sur son compte Twitter.