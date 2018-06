Le Real Madrid se montre entreprenant sur le marché des transferts. Le mercato estival a en effet commencé très fort pour les Merengues puisque le triple vainqueur de la Ligue des champions a officialisé ce vendredi un gros coup ! La Casa Blanca vient en effet d’annoncer la signature de Rodrygo, qui était encore sous contrat avec Santos jusqu’en 2022.

Et pour chiper la pépite brésilienne au FC Barcelone, qui était en premier sur le coup, le Real Madrid a sorti les gros sous. Le club espagnol a en effet dépensé 45 millions d’euros hors bonus pour s’attacher ses services. Cet accord avait en effet été établi entre les deux parties et représente, selon le club paulista, « la plus grosse vente de l’histoire d’un club sud-américain ». Il a signé un bail courant jusqu’en juin 2025.

Rodrygo en doublure de CR7 ?

O Santos Futebol Clube e o Real Madrid C.F. chegaram a um acordo para a transferência futura do atleta @RodrygoGoes. A ida do atleta ao clube espanhol está programada para julho de 2019. Mais detalhes em https://t.co/XLLTyz4MaT pic.twitter.com/YLZ5O6J1ub — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 15 juin 2018

Rodrygo, passé dans l’équipe première de Santos en novembre dernier, effectue donc le grand saut. L’ailier brésilien devra toutefois attendre l’année prochaine, en juillet 2019, pour débarquer dans la capitale espagnole et s’imposer sur le Vieux continent. Le jeune Auriverde rejoindra alors son jeune compatriote Vinicius Junior, autre grand espoir local, formé à Flamengo, lui aussi recruté par la Casa Blanca il y a de cela quelques mois.