Real Madrid : les cadres du vestiaire ont épargné la tête de Xabi Alonso

Un soir de rebond pour le Real Madrid. Resté sur une série négative de trois matches nuls face au Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1), le club merengue avait perdu sa première place et une avance de 5 points sur le FC Barcelone. Les Blaugranas qui restaient sur une victoire 3-1 sur l’Atlético de Madrid ce mardi soir avaient d’ailleurs provisoirement relégué le Real Madrid à 4 points avant ce déplacement à Bilbao. Hier soir, la Casa Blanca jouait gros à l’image de son coach Xabi Alonso de plus en plus menacé. Divisé sur l’approche tactique de ce dernier, le vestiaire était en plein schisme. Après une victoire 3-0 probante contre les Basques, la situation vient d’évoluer.

Misant sur un 4-2-3-1 offensif qui a permis aux cadres du vestiaire d’être dans des positions favorables, Xabi Alonso a fait certaines concessions. Federico Valverde était côté droit mais dans un rôle d’ailier et non de latéral. Jude Bellingham était placé comme meneur de jeu - avec certaines libertés - alors qu’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni étaient placés derrière lui dans la salle des machines. Vinicius Junior avait le loisir de jouer sur son aile gauche alors que Kylian Mbappé était avant-centre, mais avec de grandes libertés pour décrocher et s’excentrer. L’agencement aurait pu être un beau capharnaüm, mais cela n’a pas été le cas puisque Bilbao a volé en éclats. Motivés et concentrés, les Merengues n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire à l’image de la soirée magique de Kylian Mbappé.

Les cadres ont pris leurs responsabilités

L’attaquant français a été auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Sur les ailes, Federico Valverde et Vinicius Junior ont également brillé tout comme Jude Bellingham. Une belle copie globale dans laquelle le gardien Thibaut Courtois est sorti du lot également avec deux arrêts précieux quand le score n’était que de 1-0. Après la partie, le portier belge a confirmé cette volonté du groupe de montrer un visage bien différent de celui affiché sur les dernières semaines : «en première mi-temps à Gérone, nous n’avons pas assez donné, et nous devons comprendre qu’aujourd’hui, si nous ne jouons pas à 100 %, nous pouvons facilement perdre. Nous nous sommes dits qu’il fallait passer des paroles aux actes. Cependant, chaque match est différent. L’Athletic Bilbao joue avec une ligne défensive haute, ce qui crée plus d’espace. C’est plus difficile pour nous contre Gérone ou Elche lorsqu’ils défendent bien. Nous pouvons progresser contre les équipes qui jouent bas. C’était une bonne performance collective. Nous devons continuer à travailler et à y croire. Au final, nous sommes une équipe, chacun a son rôle. Tout le monde a fait un excellent match. Chacun veut contribuer au succès de l’équipe.»

Un message rassembleur de la part d’un des éléments d’expérience du Real Madrid. Disposant de relations froides avec Xabi Alonso, Vinicius Junior a calmé la tempête en allant prendre dans ses bras son coach pour une belle accolade. Le technicien basque a lui apprécié la prestation de ses hommes et veut s’en servir comme d’une prestation référence. «C’était un match important ; nous voulions briser la malédiction. Nous sommes arrivés calmes et bien préparés. Ce fut une prestation très complète, nous sommes restés concentrés pendant les 90 minutes, ne concédant quasiment aucune occasion […] Nous avons joué un match complet et très sérieux. Nous avons mérité de prendre l’avantage. Nous avons bien rivalisé. Nous devions gagner, et nous sommes restés calmes. Nous devons continuer sur notre lancée. C’était un moment important et nous avons joué l’un de nos matchs les plus aboutis», a-t-il confié après la partie. Bien aidé par ses cadres qui ont brillé, Xabi Alonso a pu mettre fin à l’hémorragie. Reste désormais à savoir si ce rebond sera la première pierre d’un nouveau départ ou non…