Si toute la planète football suit de près l’annonce des résultats du Ballon d’Or, d’autres récompenses sont remises ce soir. C’est le cas notamment du trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. 10 joueurs étaient nommés, soit Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Houssem Aouar (Lyon), Patrick Cutrone (AC Milan), Ritsu Doan (FC Groningue), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Amadou Haidara (Red Bull Salzbourg), Justin Kluivert (Ajax Amsterdam/AS Rome), Kylian Mbappé (PSG), Christian Pulisic (Borussia Dortmund) et Rodrygo (Santos FC).

Grand favori pour ce titre, Kylian Mbappé a été fort logiquement récompensé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a enchaîné les belles performances en championnat avec son club. Retenu pour participer à la Coupe du monde avec la France, il a réalisé une compétition solide avec 4 buts inscrits et surtout une victoire finale contre la Croatie (4-2). Le tout à seulement 19 ans. Il devance Christian Pulisic (2e) et Justin Kluivert (3e).

1) Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain)

2) Christian Pulisic (Etats-Unis, Borussia Dortmund)

3) Justin Kluivert (Pays-Bas, Ajax Amsterdam et AS Roma)

4) Gianluigi Donnarumma (Italie, Milan AC)

4) Rodrygo (Brésil, Santos)

6) Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liverpool)

7) Patrick Cutrone (Italie, Milan AC)

8) Houssem Aouar (France, Olympique Lyonnais)

9) Ritsu Doan (Japon, FC Groningue)

9) Amadou Haidara (Mali, RB Salzbourg)

Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy ! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ

— #ballondor (@francefootball) 3 décembre 2018