Recrue star du mercato estival de la Juventus, Matthijs de Ligt (20 ans) a débuté sur le banc lors de la victoire de la Juventus contre Parme (1-0) pour le compte de la première journée de Serie A. Si le défenseur néerlandais a été surpris, son sélectionneur Ronald Koeman l’a également été. Interrogé par NOS, ce dernier a malgré tout compris le choix de Maurizio Sarri : « d’un côté vous vous attendez à ce qu’il joue, vu le montant de son transfert. Mais de l’autre, si un club possède dans son effectif Chiellini et Bonucci, cela peut pousser l’entraîneur à faire un choix différent. »

Toutefois, il a insisté sur la nécessité pour Matthijs de Ligt d’obtenir du temps de jeu rapidement : « en choisissant la Juventus, il découvre un nouveau pays, et doit apprendre une nouvelle langue. Cela prend forcément du temps, mais il ne faut pas que ça en prenne trop non plus... Je ne suis pas encore inquiet, mais si c’est toujours pareil en octobre, alors il faudra prendre en compte le fait qu’il n’aura aucun rythme » Au jeune Néerlandais d’inverser la tendance au plus vite.

