Hier soir, l’AS Saint-Étienne a grandement hypothéqué ses chances d’accéder à la Ligue des champions 2019/2020, suite à sa défaite à domicile contre Montpellier (0-1). Mais Yann M’Vila, le milieu de terrain des Verts, assure n’avoir jamais espéré disputer la C1 la saison prochaine, indiquant que l’objectif était avant tout d’assurer la 4e place en championnat, qui permet une qualification en Ligue Europa : « On savait qu’on avait un joker. Voilà, on l’a utilisé, a confié M’Vila, dans des propos relayés par RMC Sport. Maintenant, il nous reste deux matches. Il faut se concentrer sur la quatrième place et essayer de gagner pour la conforter. Il reste deux matches, il va falloir en gagner un. Pour moi, conforter cette place, c’est l’objectif du club. »

« On n’a jamais pensé à la Ligue des champions, a poursuivi l’ex-international tricolore. Il n’y a pas de trait à tirer dessus, il n’y a pas à y penser ou quoi que ce soit… Il n’y a rien du tout par rapport à la Ligue des champions. On pouvait faire un coup, mais comme je l’ai dit cette semaine, faire la Ligue des champions serait un exploit ou un miracle. Il y a Lyon devant, ce n’est pas n’importe quoi et ils ne vont pas lâcher l’affaire comme ça. » Si l’OL s’impose au Vélodrome demain soir contre l’OM, les Gones prendront quatre points d’avance sur l’ASSE, à deux journées de la fin de la Ligue 1.