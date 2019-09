À 38 ans, Samuel Eto’o a annoncé ce week-end qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur. « J’ai parcouru le monde en tant que footballeur, il est temps pour moi de passer à autre chose », a expliqué l’attaquant camerounais au micro de RFI avant d’envisager sa reconversion.

« Je voulais avoir plusieurs portes ouvertes à la fin de ma carrière. Je ne serai pas loin du foot. Je ne ferai que des choses qui m’épanouissent. Et même si les gens m’aiment, je ne pense pas me lancer en politique. (...) Je vais me reposer, j’ai besoin de vacances. Je vais voyager avec ma charmante épouse », a-t-il glissé, avouant réfléchir à une carrière d’entraîneur.

