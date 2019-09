Après plusieurs années en Europe couronnées de succès, Daniel Alves (36 ans) est rentré au Brésil cet été. L’ancien latéral droit du PSG s’est ainsi engagé pour les trois prochaines saisons au Sao Paulo. Mais depuis son retour dans le championnat brésilien, le vainqueur de la Copa America ne semble pas si épanoui que prévu. Dans une interview accordée à TV Globo, l’intéressé a avoué s’ennuyer ferme au poste de latéral.

L’ancien Barcelonais a ainsi dévoilé les raisons de son mécontentement. « Je suis un joueur qui combine, j’aide mes coéquipiers et je peux participer au jeu quand j’ai le ballon. Quand je joue latéral, il se passe beaucoup de temps sans que je touche le ballon et cela me fait perdre le rythme. Je veux m’adapter à cette équipe, quitte à ne plus évoluer au poste auquel j’ai joué pendant vingt ans. Je suis ici à Sao Paulo pour construire », a révélé Alves. On devrait donc prochainement revoir Daniel Alves dans l’entrejeu...

