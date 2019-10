Le fisc espagnol ne lâche pas les footballeurs. Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Costa ou encore Xabi Alonso, c’est au tour de Sergio Ramos (33 ans) d’avoir des ennuis avec la justice. En effet, El Mundo nous apprend que le défenseur du Real Madrid est dans le collimateur du Trésor public pour ses droits à l’image.

Et ce sont ses déclarations de ses recettes correspondant aux exercices 2012, 2013 et 2014 dans lesquelles il indique avoir utilisé une société basée en Espagne, pour y transférer ses revenus publicitaires et ainsi payer moins d’impôts. L’international espagnol (168 sélections, 21 buts) doit régulariser sa situation en payant une amende d’un million d’euros. Le principal intéressé estime pour sa part avoir respecté les critères fixés par le fisc comme il l’a expliqué dans un communiqué.