Bologne (15e) recevait Parme (14e) pour le compte de la 36e journée de Serie A. Un match précieux dans la course pour le maintien puisque le vainqueur était quasiment sauvé. Après une première période nulle et vierge, les deux formations ont offert une fin de match assez folle. Tout d’abord Bologne a inscrit deux buts coup sur coup grâce à Riccardo Orsolini (52e) et un but contre son camp de Luigi Sepe (59e).

Auteur d’un tacle sur Blerim Džemaili, Bruno Alves a été averti avant de recevoir un second carton jaune suite à un mauvais geste sur le Suisse (62e). Mené 2-0 et à 10 contre 11, Parme a plié le genou. Lyanco a d’ailleurs inscrit un troisième but (72e) pour les locaux. Roberto Inglese a réduit le score (81e) mais un nouveau but contre son camp de Francisco Sierralta (84e) a gonflé le score. Avec cette victoire 4-1, Bologne double son adversaire du jour et se retrouve 13e à 5 points du premier relégable.