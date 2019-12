Auteur d’un excellent début de saison, Cagliari figurait à la cinquième place avant de disputer la quatorzième journée de Serie A. Face au 17e, la Sampdoria, les Sardes ont très mal débuté. Avant la mi-temps, Fabio Quagliarella a ouvert le score pour le club basé à Gênes (1-0, 38e). Au retour des vestiaires, il délivrait une offrande à Gaston Ramirez (2-0, 52e). Malmené, Cagliari s’en remettait à Radja Nainggolan pour réduire le score d’une frappe lointaine (2-1, 69e).

Néanmoins, Fabio Quagliarella était en grande forme et s’offrait le doublé dans la foulée (3-1, 70e). Homme fort de Cagliari en ce début de saison, Joao Pedro ne voulait pas connaître la défaite et s’arrachait par deux fois pour s’offrir un doublé et égaliser (3-2 puis 3-3, 75e et 76e). Mieux, Alberto Cerri donnait la victoire à Cagliari dans les derniers instants (4-3, 90e +7). Au classement, Cagliari redevient quatrième et se retrouve provisoirement qualifié en Ligue des Champions. La Sampdoria reste à portée de la zone rouge.