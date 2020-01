C’est un derby de Rome plein de saveurs qui se jouait ce dimanche au Stadio Olimpico. L’AS Roma, 5e du classement, recevait la Lazio, 3e. Un choc de haut de tableau que le club de la Louve a globalement dominé, notamment sur le plan tactique. Les hommes de Paulo Fonseca parvenaient à ressortir le ballon efficacement mais c’est sur une boulette de Straoksha qu’ils allaient ouvrir la marque. Edin Dzeko devançait le gardien laziale et ouvrait la marque de la tête (1-0, 26e).

La Lazio allait réagir assez vite, sur une boulette du gardien de la Roma cette fois, Pau Lopez. Suite à un corner, le portier dégageait mal le ballon dans les airs, puis s’emmêlait les pinceaux avec Smalling et Acerbi n’avait plus qu’à pousser le ballon dans la cage vide, pour l’un des buts gags de cette saison (1-1, 34e). Malgré les plus belles occasions, l’AS Roma n’a pas réussi à l’emporter. La Lazio a elle raté l’occasion de recoller à l’Inter Milan au classement.