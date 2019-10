À la peine en Ligue des champions, avec trois défaites en trois matches, l’Atalanta vit des heures bien plus heureuses sur la scène nationale ! Avec 28 buts inscrits en 9 journées de Serie A cette saison, La Dea devance l’Inter de 8 unités au classement des meilleures attaques du championnat et pointe à la 3e place du classement général ! Un succès étincelant face à l’Udinese, cet après-midi (7-1), est venu confirmer le beau début de saison des hommes de Gian Piero Gasperini.

Stefano Okaka avait pourtant ouvert le score pour l’Udinese (12e), avant que Josip Ilicic n’égalise (21e). Le Slovène s’offrait un doublé (43e), alors que le Colombien Luis Muriel y allait lui de son triplé, avec notamment deux penaltys transformés (35e, 48e, 75e). Mario Pasalic (52e) marquait aussi, tout comme le tout jeune Ivoirien Amad Traoré (83e), qui du haut de ses 17 ans inscrivait le 7e but ! Principaux poursuivants de l’Atalanta, le Napoli, accroché à la SPAL (1-1) malgré un but de Milik et Cagliari, qui n’a pu faire mieux qu’un nul au Torino (1-1), malgré une réalisation de Nandez, sont respectivement relégués à 3 et 5 points.