Pour le compte de la 6e journée de Serie A, Sassuolo (10e, 6 pts) accueillait ce samedi soir l’Atalanta Bergame (3e, 10 pts) au Mapei Stadium-Città del Tricolore. Après la victoire de la Juventus, et également celle de l’Inter, la formation de Gian Piero Gasperini devait absolument s’imposer pour rester à cinq unités de la Vieille Dame et trois des Nerazzurri. Et les visiteurs ont fait le boulot, notamment en première période.

Car après l’ouverture du score de Gomez (6e), Gosens doublait la mise pour l’Atalanta Bergame (13e). Le premier buteur de la soirée signait ensuite un doublé (29e) avant que Zapata n’aggrave le score (35e). En deuxième période, Defrel sauvait tout de même l’honneur pour Sassuolo (62e, 1-4). Avec ce succès, la Dea conforte sa 3e place. Les Neroverdi descendent eux à la 14e place.

