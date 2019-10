Au lendemain de la victoire de la Juventus face à Bologne (2-1), l’Inter affrontait Sassuolo ce dimanche midi au Mapei Stadium - Città del Tricolore. Les Nerazzurri voulaient revenir à un point de la Vieille Dame mais il fallait pour ça battre les Neroverdi, quinzièmes au coup d’envoi. Les hommes d’Antonio Conte ont eu chaud dans cette rencontre mais se sont tout de même imposés sur le score de 4-3.

Grâce à un but précoce de Martinez (2e) et un doublé de Lukaku (38e, 45e), l’Inter menait 3-1 à la pause, Berardi ayant égalisé à la 16e minute. Au retour des vestiaires, Martinez marquait lui aussi un doublé, en transformant à son tour un penalty, comme le Belge (71e). Mais Djurici (74e) et Boga (82e) relançaient la partie. L’Inter tenait quand même bon. Le club milanais est donc deuxième, à une unité de la Juve. Sassuolo est 16e.