L’Inter avait impressionné pour la première d’Antonio Conte lundi dernier, s’imposant 4-0 face à Lecce à la maison. Ce soir, la tâche s’annonçait plus compliquée, avec un déplacement du côté de Cagliari. Les Lombards se sont tout de même imposés (2-1) grâce à un but de Lautaro Martinez et un penalty transformé par Lukaku.

On notera aussi la lourde victoire de Sassuolo contre la Sampdoria (4-1), celle de Parme face à l’Udinese (3-1), alors que le Torino est allé s’imposer chez l’Atalanta dans l’autre belle affiche du soir (3-2). La Fiorentina s’est inclinée sur la pelouse du Genoa (2-1), et le Hellas a battu Lecce 1-0.

