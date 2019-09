En déplacement sur la pelouse de la Sampdoria, l’Inter repart de Gênes avec les trois points dans sa valise. Les Nerazzurri se sont imposés 3-1 avec notamment un Alexis Sanchez des grands jours, et reprend la tête du championnat, deux unités devant la Juventus, vainqueur un peu plus tôt de la Spal.

Le Chilien est à l’origine du premier but en déviant la frappe du buteur Sensi (20e). Il a ensuite marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs (22e), avant de voir rouge en seconde période (46e). Gagliardini a marqué le dernier but de l’Inter (61e) alors que Jantko avait réduit le score (55e).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10