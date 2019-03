Suite de la 29e journée de Serie A avec une affiche entre l’Udinese et Sassuolo. Les locaux voulaient se donner de l’air au classement puisqu’ils ne possédaient qu’un point d’avance sur Bologne, 18e. En face, le Genoa était dans le ventre mou du classement.

Et tout démarrait bien pour l’Udinese puisqu’Okaka ouvrait le score, parfaitement servi par Fofana (1-0, 4e). Les locaux dominaient et Mandragora doublait la mise à l’heure de jeu d’un superbe but (2-0, 62e). Un succès qui permet ainsi à l’Udinese de se replacer en 15e position, avec 4 points d’avance sur la zone de relégation.