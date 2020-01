Toutes deux concernées par le maintien, les formations italiennes de Lecce (17e) et de l’Udinese (14e) s’affrontaient pour le compte de la 18e journée de Serie A. Un match de la peur qui a été assez animé. Lecce débutait mieux avec des opportunités pour Khouma Babacar (7e et 21e) et Filippo Falco (17e).

Malmenée, l’Udinese réussissait néanmoins à ouvrir le score au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Stefano Okaka (48e). Néanmoins, l’ancien joueur de l’AS Roma voyait sa réalisation annulée après l’utilisation de l’arbitrage vidéo. Finalement, son coéquipier Rodrigo De Paul inscrivait le but de la victoire en fin de rencontre (88e). Un succès 1-0 qui fait du bien à l’Udinese qui remonte à la treizième place avec sept points d’avance sur le premier relégable.