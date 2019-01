Pour le compte de la 21e journée de Serie A, un choc était au programme. L’Atalanta, 8e au classement, recevait la Roma, 6e. Deux équipes en forme qui voulaient prendre l’ascendant l’une sur l’autre. Et dès les premières secondes, la Roma ouvrait le score grâce à Dzeko sur une remise astucieuse de Zaniolo (0-1, 3e). Les visiteurs poussaient et Nzonzi lançait Dzeko qui éliminait le portier adverse et concluait (0-2, 33e). Juste avant la pause, Zaniolo alertait El Shaarawy qui inscrivait un troisième but (0-3, 40e). Seulement, avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps, Castagne réduisait le score de la tête après un centre de Gomez (1-3, 45e). A l’heure de jeu, Toloi offrait de l’espoir aux siens après un nouveau centre de Gomez (2-3, 59e). Et finalement, Zapata égalisait, et ce malgré avoir manqué son penalty (3-3, 71e). La Roma est 5e, l’Atalanta 7e.

De son côté, Parme recevait la SPAL. Et la surprenante équipe de Parme ouvrait le score rapidement. Inglese était fauché par Simic dans la surface et le buteur de Parme transformait (1-0, 11e). Ce même Inglese doublait la mise peu avant l’heure de jeu après une frappe de Gervinho repoussée par la barre (2-0, 53e). La SPAL répondait et Lazzari alertait Valoti, qui réduisait le score (2-1, 70e). Et finalement, Petagna égalisait, bien trouvé par Kurtic (2-2, 75e), avant que Fares ne marque d’une frappe lointaine (2-3, 87e). Parme reste 11e, la SPAL est désormais 13e. Enfin, Bologne affrontait Frosinone. Et très rapidement, les locaux se retrouvaient en infériorité numérique et Mattiello était exclu (13e). Frosinone en profitait et Ghiglione ouvrait le score (0-1, 18e), avant que Ciano ne double la mise (0-2, 21e). En seconde période, Pinamonti inscrivait un troisième but (0-3, 52e). Ciano concluait et s’offrait un doublé en fin de match (0-4, 75e). Frosinone est 19e, mais revient à un point de Bologne.

Les résultats du jour :

Atalanta 3-3 Roma : Castagne (45e), Toloi (59e), Zapata (71e) ; Dzeko (3e, 33e), El Shaarawy (40e).

Bologne 0-4 Frosinone : Ghiglione (18e), Ciano (21e, 75e), Pinamonti (52e).

Parme 2-3 SPAL : Inglese (11e, 53e) ; Valoti (70e), Petagna (75e), Fares (87e).