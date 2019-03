Fin de la 27e journée de Serie A ce lundi soir avec un match entre la Roma, en course pour une qualification en Ligue des Champions, et Empoli, qui joue sa survie dans l’élite du football transalpin. Et la Louve l’a emporté 2-1.

Très vite, El Shaarawy a mis les Romains devant (1-0, 9e), d’une superbe frappe en lucarne. Mais les locaux allaient vite être refroidis par ce but contre son camp de Juan Jesus (1-1, 12e). Schick, de la tête sur un coup franc botté par Florenzi, redonnait l’avantage aux siens (2-1, 33e). L’Italien était d’ailleurs expulsé à dix minutes de la fin, et les Bleus pensaient en avoir profité pour égaliser via Caputo (88e). Mais le but était finalement annulé par la VAR. La Louve reste cinquième, Empoli est toujours dix-septième, un petit point au-dessus de la zone rouge.