Deux affiches étaient au programme pour la 20e journée de Serie A, dont un choc entre la Fiorentina (11e) et la Sampdoria (8e). Les locaux ouvraient le score grâce à Luis Muriel, auteur de son premier but avec la Fiorentina (1-0, 34e). Mais dans la foulée, Fernandes était exclu pour la Viola (39e) et Ramirez sanctionnait immédiatement en égalisant (1-1, 44e). Mais en seconde période, Luis Muriel s’offrait un doublé (2-1), pensant donner la victoire aux siens. Finalement, Quagliarella transformait un penalty en fin de match (2-2, 81e) avant que ce dernier ne s’offre un doublé (2-3, 85e). Mais dans les dernières secondes, Pezzella égalisait (3-3, 90e+3) et offrait le nul aux siens. La Fiorentina est 10e, la Sampdoria 8e.

L’autre affiche opposait la SPAL et Bologne. Dans une première mi-temps équilibrée, Palacio ouvrait le score pour les visiteurs (0-1, 24e). Petagna passait proche d’égaliser mais le portier de Bologne sortait sa tentative (30e). Au retour des vestiaires, Antenucci pensait égaliser mais l’arbitre refusait finalement sa réalisation (57e). Ce n’était que partie remise car Kurtic trompait le portier de Bologne dans la foulée (1-1, 63e). Antenucci manquait ensuite une occasion, et le score en restait là. La SPAL est 16e, Bologne 18e.