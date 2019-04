La 32e journée de Serie A continuait avec trois affiches au programme. Parmi elles, la Sampdoria recevait le Genoa. Les locaux voulaient revenir à 6 points de la Roma (5e) et garder espoir dans la course à l’Europe. Et tout démarrait très bien puisque Defrel reprenait un puissant centre de Quagliarella pour ouvrir le score (1-0, 3e). Praet manquait lui une grosse occasion à la demi-heure de jeu (28e). Et au retour des vestiaires, Biraschi était expulsé pour une main dans la surface de réparation et Quagliarella se chargeait d’exécuter la sentence (2-0, 53e). Le score en restait là et la Sampdoria se relance dans la course à la Ligue Europa après 2 revers d’affilée.

Sur les autres pelouses, la Fiorentina affrontait Bologne. Si les locaux n’avaient plus grand-chose à jouer, les visiteurs essayaient chaque semaine d’assurer leur survie en Serie A. Si la première période manquait de spectacle, Chiesa tentait d’ouvrir le score à l’heure de jeu sans y parvenir (54e). Les deux équipes se séparaient sur un triste 0-0. Enfin, Sassuolo recevait Parme pour une affiche de milieu de tableau. Et Matri ouvrait le score pour les locaux avant que le VAR n’annule sa réalisation (6e). Dans l’autre sens, l’arbitre accordait un penalty à Parme grâce à la vidéo, mais Ceravolo butait sur Consigli (40e). Malgré ces occasions, personne ne marquait et le score en restait là (0-0).

Les résultats du soir :

Fiorentina 0-0 Bologne

Sampdoria 2-0 Genoa : Defrel (3e), Quagliarella (53e).

Sassuolo 0-0 Parme